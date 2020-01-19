شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: قرار تأجيل مباراة إنبى بالدورى في مصلحة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره المقاولون العرب، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني كان يتوقع قوة المباراة، نظرًا لأنها جمعت بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، إلى جانب امتلاك المنافس عناصر مميزة في كل المراكز.

ووتابع أن هدف حسين الشحات منح الأهلي أفضلية كبيرة، وأن جونيور أجايي كان قريبًا من التسجيل أكثر من مرة، بينما جاء طرد رامي ربيعة ليزيد من صعوبة اللقاء.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التلاحم والعزيمة في الأوقات الصعبة كانا سببًا في تحقيق هذا الفوز المهم، الذي يمنح الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وحصول اللاعبين على قسط من الراحة، قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة بين الفريقين.

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وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " TIME SPORT " أن قرار تأجيل مباراة إنبى القادمة فى بطولة الدورى المصرى جاء فى مصلحة الفريق و أعطاء الفرصة للراحة و الاستعدادا بشكل جيد لمباراة النجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وعلق سيد عبد الحفيظ على رحيل اللاعب صالح جمعة قائلا " مفيش حاجة بشكل رسمى لحد دلوقتى و لكن تم الحديث معه منذ أسبوعين و الايام القادمة سوف يتم الكشف على بعض الامور فى بعض لاعبى الفريق بالاستمرار او الرحيل خلال الانتقالات الشتوية الحالية " .

وأشار مدير الكرة بالاهلى أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم يقوم باختيار أفضل الحكام لمباريات الاهلى مع الاندية التونسية و المغربية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا و لكن هذا الامر لم يحدث عند الذهاب للعب مباريات العودة و أختيار حكام دون خبرة أو تاريخ فى القارة الأفريقية .

انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.