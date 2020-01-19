فايلر يتخطى جوزية و يعادل بونفرير بعد الفوز على المقاولون

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جدة - عمرو شويل تخطى المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، رقم أسطورة التدريب للمارد الأحمر مانويل جوزيه و عادل الهولندي جو بونفرير بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2/0. أحرز هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 20 ووليد سليمان في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد رامي ربيعة في الدقيقة 75 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيمت توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

و نستعرض معكم أبرز أرقام فايلر بعد الفوز على المقاولون العرب:ـ Advertisements - عادل فايلر رقم المدرب الهولندي جو بونفرير في الفوز بـ12 مباراة متتالية بالدوري المصري وكان ذلك في موسم 2002 – 2003. - تخطى فايلر مانويل جوزيه في موسم 2005-2006 بتحقيق 11 انتصارا متتاليا في بداية الدوري، بعدما حقق السويسري 12 انتصار متتالي. - اقترب فايلر من انجاز تاريخي بمعادلة جوزيه في الرقم القياسي الخاص بالانتصارات المتتالية مع الأهلى بالفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري خلال موسم 2004 – 2005.

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