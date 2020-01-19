شكرا لقرائتكم عماد النحاس: الفريق الذي يُهدر الفرص أمام الفرق الكبيرة ينال العقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن الاهلي فاز على فريقه اليوم بالدوري بأقل الفرص التى سنحت للاعبيه ، موضحاً أن الاهلي فريق كبير ويعرف كيف يحقق أهدافه من أقل الفرص ومهما كان خصمه يؤدي بشكل دفاعئ ومُنظم.

وانتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز

، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وأوضح النحاس أن الهدف الاول للأهلي الذى سجله الشحات كان "فاول" لأمير عابد لاعب المقاولون ، فيما سجل الاحمر الهدف الثاني نتيجة خطأ ساذج من دفاعات المقاولون.

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وتابع النحاس:طريقة لعب المقاولون حرمت الأهلي من خلق فرص كثيرة كالعادة فيما حصل المقاولون على عدة فرص لكن لم ينجح لاعبوه في إستغلالها جيداً ولم يحالف التوفيق فريقه خاصة في الشوط الثاني لأن الفريق الذي يُهدر الفرص أمام الفرق الكبيرة تحديداً يخسر وينال العقاب.

وقال النحاس أنه حاول أن يجعل لاعبيه يؤدون بتركيز طوال الـ90 دقيقة ولا ينشغلوا بقرارات الحكم لكن هذا لم يحدث ، موضحاً أن لاعبيه عانوا كثيراً في الموسم الماضي كذلك من أزمة الإنشغال بقرارات الحكام وتسبب هذا في استقبال الفريق للأهداف رغم أنه قال لهم كثيراً : ركزوا أنتم في الملعب وأتركوا لنا مسألة الأنشغال بالحكام وقراراتهم.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.