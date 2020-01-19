شكرا لقرائتكم فايلر عن الطرد أمام المقاولون: ربيعة لم يتصرف بذكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال فايلر خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى: "ربيعة لم يتصرف بذكاء بشأن الحصول على الأنذار الثاني فقد كان عليه أن يتعامل بنوع من الهدوء والحنكة بعدما نال البطاقة الصفراء، للمرة الأولى قبل أن يرتكب خطأ أخر ويتم طرده".

ورفض المدرب السويسري التعليق على مستوى التحكيم، قائلاً: "لا أرغب في الحديث عن مستوى التحكيم لكن أرى أن الحكم أحتسب أخطاء كثيرة ضد الاهلي أكثر من المقاولون".

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وواصل فريق الأهلى انتصاراته فى الدورى المصرى بتحقيق الفوز بنتيجة 2 / 0 على المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14.

ونجح حسن الشحات فى إحراز هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 20، ثم أحرز وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 81 من تسديدة رأسية متقنة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.