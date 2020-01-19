شكرا لقرائتكم فايلر: أتمنى لـ صالح جمعة التوفيق بعيدًا عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي إنه يتمنى للاعب الفريق صالح جمعة التوفيق في حياته الكروية، لكن بعيدًا عن النادي الأهلي.

وعن إتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفني ، قال فايلر : أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين ..الأول في الملعب والثاني تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل في مكان أخر بعيداً عن الاهلي.

وحقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز.

وأبدى السويسري سعادته وإرتياحه للفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة قائلاً: "خضنا أول ربع ساعة بشكل جيد واستطعنا تسجيل هدف بعد حوالي 20 دقيقة وكان هذا جيد من أجل الهدوء ، وكانت هناك إلتحامات كثيرة لأننا امام فريق محترم يقدم عروض قوية في الدوري هذا الموسم وهذا كان سبباً في قوة اللقاء"

وتابع:"وليد سليمان سجل هدف جيد أرحنا كثيراً رغم حالة الطرد التى تعرض لها الفريق والتى كان من الممكن أن تؤثر سلباً على أداءنا لكننا تماسكنا وظهرنا بشكل جيد وسجلنا هدف ثانى ونحن نلعب بعشرة لاعبين".

وعن تغيير مراكز بعض اللاعبين أمثال أيمن أشرف ومحمود متولي، قال: "نحن نلعب كرة جماعية وفي الكرة الحديثة لابد أن يكون معظم اللاعبين لديهم القدرة على اللعب في أكثر من مركز لأن هذا يُفيد الفريق في النهاية ففي المباراة التالية في الدوري لن يلعب معنا رامي ربيعة بعد طرده في لقاء المقاولون لذا علينا أن نُجهّز البديل دائماً".

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أحرز هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 20 ووليد سليمان في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد رامي ربيعة في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيمت توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.