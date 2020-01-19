شكرا لقرائتكم منتخب رجال كرة اليد يفوز على الكونغو بكأس الأمم الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بهذه النتيجة حقق منتخب اليد فوزه الثالث على التوالى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالمجموعة الأولى ، ليتأهل إلى ربع النهائى .

وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز فى أول و ثانى مواجهاته على كلا من غينيا بنتيجة 39 / 22 ثم كينيا 44 / 19 على التوالى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة من المنافسات أمس السبت .

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و شهد اللقاءين الماضيين حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا ، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لقاء ربع النهائى غدا الأثنين فى رادس أمام الجابون .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.