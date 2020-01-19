شكرا لقرائتكم كهربا يدخل فى مشادة مع أحمد فتحى بعد لقاء المقاولون .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً بإاستاد السلام في الجولة الـ14 للدوري الممتاز مشادة كلامية خفيفة بين محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي بسبب إعتراض الأول على تعليمات وتوجيهات الأخير في الملعب لكن المشادة كانت بسيطة وإنتهت بعدما تدخل أكثر من لاعب أبرزهم وليد سليمان لتهدئة الثنائي.

وبعد التهدئة توجه كهربا إلى فتحي وقام بتقبيل رأسه لينتهي الموقف سريعاً.

لازال النادي الأهلي متقدماً على المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، بعد مرور 75 دقيقة، في المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز.

في الدقيقة 63 وبعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الأهلي وصلت الكرة لمحمود متولى لاعب وسط الفريق الأحمر على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود أبو السعود حارس المقاولون بسنتيمترات.

حصل المقاولون العرب على مخالفة في الدقيقة 66 من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر على سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل نفذها محمد سمير قوية ولكنها مرت بجوار قائم محمد الشناوى حارس النادي الأهلي.

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دفع فايلر بمحمود عبد المنعم كهربا بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 68، أنحصر اللعب في منتصف الملعب بعد تراجع أداء الفريقين البدني واقتصر اللعب على تمريرات في منتصف الملعب من الجانبيين، وحصل رامي ربيعة على كارت أحمر في الدقيقة 74 بداعي الإعتراض على قرارات الحكم.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة طامحاً في الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا ويستعيد الفريق أكثر من لاعب غاب عن اللقاء الأخير أمثال ديانج الذى أنتهى إيقافه، وتحدث فايلر المدير الفني للفريق عن أهمية اللقاء والخصم مع لاعبيه خلال المحاضرات الماضية وشدد لهم على أن المنافس يُجيد اللعب بتكتل دفاعي في المباريات وهوما يتطلب من الجميع خلق فرص جديدة للتسجيل وزيارة الشباك لحصد النقاط الثلاثة ، في المقابل يدخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً في مباراة الجولة الماضية على حساب نادي مصر بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت تألق لاعبي ذئاب الجبل الذين هيمنوا على وصافة الدوري برصيد 29 نقطة، حيث يطمح المقاولون في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة من بين أنياب المارد الأحمر.