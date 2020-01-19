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جدة - عمرو شويل بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيمت توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني. وجاء جدول هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاولون كالتالي:



جدول هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمقاولون

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