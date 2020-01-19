شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مغربى لمباراة المصري ونواذيبو الموريتاني في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير على ستاد الإسكندرية.

ويستعيد المصرى البورسعيدى جهود هدافه الفلسطينى محمود وادى قبل تلك المواجهة المرتقبة بعد تاجيل لقاء الزمالك بالدورى لاجل غير مسمى .

كان محمود وادى قد استبعد من لقاء أسوان الأخير بالدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية وفضل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إراحته بشكل كافٍ على أمل لحاقه بلقاء الزمالك فى ظل الإعتماد عليه بجانب النيجيرى أوستن أموتو فى الشق الهجومى للفريق، خاصة أن اللاعب يمر بمرحلة جيدة مع الفريق وأحرز آخر أهداف الفريق أمام الإنتاج الحربى بالدورى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

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أما المباراة الثانية فى المجموعة بين بيراميدز وإينوجو رينجرز النيجيرى فقد اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارتها يتكون من علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني.

وضمن بيراميدز مكانه على قمة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي من الجولة الرابعة بعدما حقق ٤ انتصارات متتالية ووصف رصيده إلى 12 نقطة.

ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وكان نادي بيراميدز أصدر بيانا رسميا انتقد فيه قرار اتحاد الكرة المصرى ولجنة المسابقات بتأجيل مباريات لبعض الأندية المصرية المشاركة في بطولة أفريقيا وتجاهله تماما رغم ضغط المباريات الذي يعاني منه ومشاركة بيراميدز فى البطولة الكونفدرالية أيضا.