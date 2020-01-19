بعشرة لاعبين.. الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز على المقاولون العرب

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسا الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.
تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 20، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة تعرض مدافع الأهلي رامي ربيعة للطرد في الدقيقة 74، بعد حصوله على الانذار الثاني خلال المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما توقف المقاولون العرب عند المركز الثاني بـ29 نقطة.
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