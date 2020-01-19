فايلر: عانينا بسبب الطرد.. وهدف سليمان حسم المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن مواجهة المقاولون الأخيرة كانت صعبة للغاية، لكن الفريق تمكن في النهاية من حسمها لصالحه.

حقق فريق الأهلي فوزا على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني والذي تجمد رصيده عند 29 نقطة.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" عانينا بسبب طرد رامي ربيعة وذلك أثر علينا بشكل واضح خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة".

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وأضاف، أن المباراة اتسمت بالكثير من الالتحامات وشهدت العديد من الصارات من جانب حكم المباراة لكن أغلبها كان ضد الأهلي".

وأوضح، أن هدف وليد سليمان ساهم بشكل كبير في حسم المباراة التي تعرضنا لصعوبة بسبب طرد رامي ربيعة.

وتابع:" لا انتقد التحكيم ، لكن من وجهة نظري أن الحكم أطلق صافرته في أغلب الكرات ضدنا وليس لصالحنا".

وأتم تصريحاته:" ربيعةربيعة لاعب كبير ولكن تصرف بشكل خاطيء وليس من الذكاء الاعتراض على الحكم خلال المباراة".