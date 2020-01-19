تقرير.. التتويج قد يكون أمام مانشستر سيتي.. ماذا ينقص ليفربول للفوز بالبرميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم ليفربول قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي بالفوز على غريمه مانشستر يونايتد (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد".

ليفربول واصل تربعه على قمة الدوري برصيد 64 نقطة ليصبح على بعد 16 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا.

ويمتلك ليفربول مباراة مؤجلة أمام ويستهام والتي تأتي ضمن الجولة 18 حيث سيقام اللقاء في 29 من الشهر الجاري على الملعب "الأوليمبي" بلندن.

وشهدت هذه الجولة تعثر مانشستر سيتي - بطل آخر نسختين- خلال هذه الجولة أمام كريستال بالاس بعدما انتهت المباراة والتي أقيمت على ملعب "الاتحاد" بنتيجة (2-2).

لكن ماذا ينقص ليفربول للتتويج بالدوري والذي لم يحققه منذ 30 عامًا؟

- 10 مباريات

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إذا فاز مانشستر سيتي في مبارياته المقبلة خلال الجولات التسع سيكون على ليفربول مواصلة الانتصارات حيث يحتاج "الريدز" للفوز في 10 مباريات للتتويج باللقب أو الفوز بتسع مباريات متتالية بجانب التعادل في اللقاء العاشر أمام السيتي.

حسابيًا أمام مانشستر سيتي والذي يمتلك في رصيده 48 نقطة 15 مباراة على النهاية عكس ليفربول الذي يمتلك 64 نقطة بجانب 16 مباراة على النهاية.

السيتي حال فوزه في جميع مبارياته سيصل للنقطة 93 عكس ليفربول الذي لو حقق الفوز في عشر مباريات سيكون جمع 94 نقطة.

- طريق ليفربول والسيتي

ليفربول سيخوض في مبارياته العشرة المقبلة كل من: وولفرهامبتون - ويستهام - ساوثهامبتون - نورويتش سيتي - ويستهام - واتفورد - بورنموث - إيفرتون كريستال بالاس - مانشستر سيتي.

وإذا استطاع ليفربول أن يحقق تسع انتصارات قبل مباراة مانشستر سيتي سيكون على الليفر الفوز أو التعادل على أقل تقدير في ملعب الاتحاد من أجل الفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي لما يقرب من 30 عامًا.

في المقابل، سيخوض مانشستر سيتي العديد من التحديات أمام شيفيلد يونايتد - توتنهام هوتسبير - ويستهام - ليستر سيتي - آرسنال - مانشستر يونايتد - بيرنلي - تشيلسي - ليفربول.