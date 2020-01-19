كيف تناولت الصحف الإنجليزية هدف صلاح في يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على الهدف الذي سجله محمد صلاح نجم ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

صلاح استطاع أن يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد؛ ليصبح "الريدز" متربعًا على الصدارة بـ64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام ويستهام.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما تناولته الصحف البريطانية عن هدف صلاح في شباك مانشستر يونايتد:

"صلاح يزيد أوجاع يونايتد"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن محمد صلاح وجه ضربة قاتلة لصالح مانشستر يونايتد والذي حاول أن يخطف نقطة من ملعب "آنفيلد".

الصحيفة قالت إن مانشستر يونايتد حاول أن يدرك هدف التعادل بعدما كانت تشير النتيجة إلى تفوق ليفربول بهدف دون رد إلا أن صلاح حسم القمة بهدف في الوقت القاتل؛ ليبعد فريقه عن صدارة الدوري بـ16 نقطة.

"صلاح يحافظ على سجل ليفربول"

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية بالهدف الذي أحرزه محمد صلاح بعدما سجل هدفًا لصالح فريقه في الوقت القاتل بحسب ما أشارت إليه الصحيفة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ليفربول كاد يتعرض لتوقف جديد من مانشستر يونايتد بعدما حاول الأخير أن يفرض التعادل على "الريدز" حيث كانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

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الصحيفة قالت إن هدف صلاح حافظ لفريقه على سجل خالٍ من الهزائم حتى الآن بعد 23 مباراة في الدوري، بجانب لم يحقق "الريدز" أي تعادل منذ مباراة يونايتد في الدور الأول.

"صلاح يقضي على يونايتد"

بدورها قالت صحيفة "ديلي ستار" إن صلاح استطاع أن يقضي على طموح مانشستر يونايتد بعدما كان الأخير متأخرًا في النتيجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح نجح في إنهاء العقدة بعد خمس مباريات أمام مانشستر يونايتد حيث لم يسجل النجم المصري أي هدف منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

"صلاح يكسر صيامه"

صحيفة "ذا صن" البريطانية سلطت الضوء على هدف صلاح والذي جاء بعد خمس مباريات أمام يونايتد، لافتة إلى أن النجم المصري كسر صيامه التهديفي خلال مبارياته أمام "الشياطين الحمر".

وأضافت الصحيفة أن صلاح وفيرجيل فان دايك قدما هدية لصالح ليفربول، الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في البطولة المحلية حيث أصبح "الريدز" على بعد 16 نقطة من مانشستر سيتي.