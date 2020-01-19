صلاح ساخرًا: لقد عدت كما ترون.. ولذلك انتصرنا على يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب مانشستر يونايتد يعد هامًا في مشوار الفريق نحن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وأشار صلاح في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس بعد المباراة، إلى أن التمريرة التي تسلمها من أليسون بيكر والتي تسببت في تسجيله لهدف، لم تكن متوقعة بالنسبة له.

وبدأ صلاح تصريحاته مازحًا: "كما ترون اليوم، لقد عدت من الإصابة ولذلك انتصرنا".

وجاء تصريح صلاح بعد أيام قليلة من حديثه عبر القناة نفسها والتي تحدث خلاله مازحًا عن أن فريقه لم يفز بالمباراة السابقة أمام يونايتد بسبب عدم تواجده.

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وأكمل: "لقد تسلمت تمريرة رائعة من أليسون، إنه يوم هام بالنسبة لنا وسعيد جدًا به".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، سنستمع بهذه اللحظات ولكننا نحاول فقط التركيز على كل مباراة".

واختتم: "أفضل طريقة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هي السير مباراة بمباراة والتركيز على كل واحدة بشكل منفرد".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، ليقود فريقه للفوز بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد.