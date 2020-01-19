بالفيديو.. ما فاتك في فوز يد مصر أمام الكونغو وتصدر المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزا كبيرًا أمام الكونغو 28- 19، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا لليد. وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما 16 - 10. وضمن المنتخب المصري صدارة المجموعة بـ6 نقاط، بعد الفوز في المباريات الثلاثة أمام كينيا، وغينيا، والكونغو. وتأهل المنتخب الكونغو كثاني المجموعة بالفوز في مباراتين ليجمع 4 نقاط، ليصعد المنتخبان إلى الدور الرئيسي (دور الـ8) في المجموعة الثانية التي ستضم إلى جانبهما الجابون وأنجولا.

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