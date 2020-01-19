بالفيديو.. صلاح يحتفل بجنون بعد تسجيل أول أهدافه بمرمى يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، أن ينهي العقدة خلال مبارياته أمام مانشستر يونايتد بعدما سجل هدفًا قاتلاً في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ23.

ليفربول كان متقدمًا في النتيجة بهدف سجله فيرجيل فان دايك إلا أن صلاح سجل في الوقت القاتل بعد تمريرة طولية من الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي مرر كرة للنجم المصري لينفرد بمرمى مانشستر يونايتد مستغلاً تقدم جميع اللاعبين.

Advertisements

بهدف صلاح يكون النجم المصري أنهى العقدة بعد خمس مباريات أمام مانشستر يونايتد حيث لعب نجم الريدز أربع مباريات في المقابل لم يشارك في مباراة الدور الأول بداعي الإصابة.

صلاح وصل لهدفه الـ11 مع ليفربول خلال هذا الموسم ليكون متساويًا مع النجم السنغالي ساديو ماني في صدارة ترتيب هدافي ليفربول.

جدير بالذكر أن ليفربول بفوزه في مباراة يونايتد أصبح متربعًا على صدارة بريميرليج بـ64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر خلال هذه الجولة بالتعادل أمام كريستال بالاس (2-2).