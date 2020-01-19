مباشر- (ليفربول - يونايتد).. (الأهلي - المقاولون) .. (مصر - والكونغو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة: محمد مصطفى ومحمد همام وعلي البهجي: زوار "الخليج 365" الكرام؛ نقدم لكم تغطية مباشرة لمبارايات اليوم الأحد، بدءًا من قمة ليفربول أمام مانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، والأهلي أمام المقاولين العرب بالدوري المصري.. ولقاء منتخب مصر أمام نظيره الكونغو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا لليد. - لمتابعة التغطية الماشرة لمباراة (ليفربول - مانشستر يونايتد) اضغط هنا - لمتابعة التغطية الماشرة لمباراة (الأهلي - المقاولون العرب) اضغط هنا - لمتابعة التغطية الماشرة لمباراة (مصر- الكونغو) اضغط هنا

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