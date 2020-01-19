عماد النحاس: الأهلي تغلب على المقاولون بأقل الفرص

علق عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على فوز النادي الأهلي، على فريقه، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة 14 للدوري.

وقال النحاس في تصريحاته عقب اللقاء « الأهلي بأقل الفرص استطاع أن يفوز ، والهدف الأول كان للاعبنا أمير

عابد خطأ، أما الهدف الثاني خطأ ساذج مننا، وطريقة اللعب التي أديت بها اللقاء حرمت الأهلي من خلق فرص كتيرة ».وواصل « كالعادة حصلنا على فرص كتيرلكننا لم نوفق خاصة بالشوط الثاني، وأمام الفرق الكبيرة إذا أذعت أذفعت الفرض فمؤكد هتخسر ، لم نكن موفقين وافتقدنا الجراءة لإنهاء الهجمات بشكل صحيح وصلنا لمرمى الأهلي وتغيراتنا كانت هجومية لكننا لم تستطع أن نسجل».وأتم « حاولنا جعل اللاعبيين سركزوا على اللعب دون قرارات الحكم، لأننا عانينا الموسم الماضي والحالي بسبب انشغال اللاعيبة بالقرارات التحكيمية وتسبب في استقبالنا للأهداف، لذلك طالبتهم بعدم الانشغال وأن الجهاز الفني والإداري سيتحدث مع الحكام على مثل هذه القرارات ».