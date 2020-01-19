علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على طرد المدافع رامي ربيعة، خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب الذي انتهى منذ قليل لصالح الحمر بثنائية نظيفة، فيمنافسات الجولة 14 للدوري.
وقال فايلر عن الطرد « ربيعة لم يتصرف بذكاء، واعتراضه لم يكن له داع، هو لاعب كبير وكان يجب أن يأخذ في حسبانه هذا السلوك لأن هذا التصرف كلفه انذار تاني وطرد».
وأضاف « لن أعلق على القرار التحكيمي، ليست مهمتي أن اتكلم عن التحكيم، فالحكم يمارس مهمته، وأنا أمارس دوري الفني مع الفريق» .
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر عن طرد رامي ربيعة: تصرف غير ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.