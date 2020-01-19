فايلر عن طرد رامي ربيعة: تصرف غير ذكي

علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على طرد المدافع رامي ربيعة، خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب الذي انتهى منذ قليل لصالح الحمر بثنائية نظيفة، في

منافسات الجولة 14 للدوري.وقال فايلر عن الطرد « ربيعة لم يتصرف بذكاء، واعتراضه لم يكن له داع، هو لاعب كبير وكان يجب أن يأخذ في حسبانه هذا السلوك لأن هذا التصرف كلفه انذار تاني وطرد».وأضاف « لن أعلق على القرار التحكيمي، ليست مهمتي أن اتكلم عن التحكيم، فالحكم يمارس مهمته، وأنا أمارس دوري الفني مع الفريق» .