طاقم تحكيم من جزر القمر لإدارة مباراة بيراميدز ورينجرز

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل رينجرز ضيفا على بيراميدز يوم الأحد المقبل في لقاء الجولة

الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.ويدير اللقاء الحكم، علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني. وضمن بيراميدز مكانه على قمة المجموعة والتأهل للدور ربع النهائي من الجولة الرابعة بعدما حقق ٤ انتصارات متتالية ووصف رصيده إلى ١٢ نقطة. ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نظيره مصر المقاصة الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.