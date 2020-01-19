فايلر يعلن رحيل صالح جمعة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، بالنادي الأهلي، عدم احتياجه لجهود اللاعب صالح جمعة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فايلر، في تصريحاته عقب لقاء المقاولون العرب الذي انتهى لصالح الأحمر بثنائية نظيفة بالدوري « صالح جمعة يمتلك شق فني وشق ذهني، وهو مميز في الجزء الفني، لكن التركيز الذهني هو مايفتقده كثيراً، لذلك

فلن يكون للاعب دور معنا خلال الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق في أي فريق آخر ».وعن الفوز على المقاولون العرب قال فايلر «لعبنا اول ١٠دقائق بشكل جيد، واستطعنا أن نسجل هدف مبكر ، وكان هناك كرات مشتركة كتير، اليوم كنا نلاعب فريق كبير حقق نتائج كبيرة في الدوري هذا الموسم، والهدف الثاني كان جميل وحسم المباراة، رغم معاناة طرد رامي ربيعة،وردا على مشاركة محمود متولي في خط الوسط، وأيمن أشرف في الجانب الأ]سر قال فايلر« في كرة القدم الحديث اللاعب من الطبيعي أن يشارك في أكثر من مركز، حتى نتمكن من السيطرة على كل الظروف الطارئة مثل الغيابات والاصابات ، وهذا سيتضح بعد طرد رامي ربيعة اليوم، وعدم مشاركته في اللقاء القادم».