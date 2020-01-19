فايلر يعادل رقم الهولندي بونفرير في انتصارات الأهلي المتتالية بالدوري

حقق الأهلي 12 فوزاً متتالياً في الدوري الممتاز بعد تغلبه على المقاولون العرب بثنائية دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر للدوري. وعادل الأهلي رقمه السابق بالفوز في أول 12 جولة بالدوري مثلما فعل في موسم 2002 – 2003 مع مدربه الأسبق الهولندي جو بونفرير. مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر للدوري. وعادل الأهلي رقمه السابق بالفوز في أول 12 جولة بالدوري مثلما فعل في موسم 2002 – 2003 مع مدربه الأسبق الهولندي جو بونفرير.

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