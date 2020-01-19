منتخب الناشئين للملاكمة يواصل الاستعدادات للبطولة العربية

يستعد منتخب مصر لناشئي الملاكمة تحت 16عاما للمشاركة في البطولة العربية والمقرر ان تقام في الكويت خلال الفتره من 22 يناير الجاري وتستمر حتي 29 من الشهر ذاته. ويشارك خلال البطولة 12دولة عربية وتعد البطولة اول احتكاك للمنتخب استعداداً لتصفيات دورة الالعاب الاولمبية للشباب والمقرر ان تقام عام 2022 بالسنغال. استعداداً لتصفيات دورة الالعاب الاولمبية للشباب والمقرر ان تقام عام 2022 بالسنغال. ويتولي رئاسة البعثة خلال البطولة صلاح عبد القادر سليمان العابدي، ويتكون الجهاز الفني من علي محمد مدرب، وشريف عبد المنعم مدرب وشريف عبد المنعم مدرب وحكم دولي سامه يافوت، ويشارك المنتخب بقائمة تضم 10لاعبين وهم : وليد محمد سليمان علي امير محمد فرج احمد كيلاني Advertisements عمر احمد رزق جاد زياد محمد زياد محمد محمد امين محمود ابراهيم محمد السيد محمود علي حسين محمد بلال عوض السيد فرج عمر عبد العليم الحسيني السيد وهبه

أحمد عبد العظيم عمر خالد مصطفي عبد الظاهر

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