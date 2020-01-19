قطار الأهلي السريع يدهس ذئاب المقاولون ويغرد بعيدًا عن قمته

واصل قطار الأهلي السريع انطلاقه دون توقف في محطته الرابعة عشر للدوري وتغلب بسهولة على المقاولون- وصيف الدوري بثنائية نظيفة بستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي حسين الشحات والبديل وليد سليمان في الدقيقتين 20 و 81 صنعهما المميز عمرو السوليه، ارتفع رصيد الأهلي الى 36 نقطة محققا العلامة الكاملة وإنجازا جديد بالفوز في 12 مباراة متتالية، بينما توقف المقاولون عند 29 نقطة من 14 مباراة محتفظا بالمركز الثاني والوصيف.

سيطر الأهلي على اللقاء لعبا ونتيجة، ولم يجد صعوبة على مدار الشوطين وجاءت محاولات ذئاب الجبل على استحياء ونجح بطل الدوري في تأقليم أظافر الذئاب المستسلمة سريعا رغم حلاوة الروح على فترات من جانب كريم مصطفى الذى أهدر فرصتين خاصة في الشوط الثاني.

وبدا أن الأهلي لايجد منافسة حقيقية في الدوري حيث بات الطريق مفتوحا للاحتفاظ بالدرع في دوري أشبه بدوري المدارس.!!

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين خوفا من هدف مفاجئ ونجح دفاع المقاولون مبكرا في غلق المنطقة الخلفية مع يقظة من الرباعي الدفاعي محمد سمير

وفاروقا وأمير عابد وحسن الشامي.

واعتمد لاعبو المقاولون على الهجوم الخاطف ومن العمق ولكن عاب الفريق عدم تطوير أداءه الهجومي والفاعلية الهجومية والتي تكسرت سريعا على أقدام دفاعات الأهلي خاصة رامي ربيعة ويارس ابراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي.

خلت الدقائق الاولى دون هجمة أو خطورة حقيقية على مرمى الفريقيت رغم السيطرة الحمراء والإستحواذ دون فاعلية.

هدف أحمر

في الدقيقة 20 ومن جملة ملعوبة من احمد الشيخ في اليسارل لسولية في العمق في اتجاه المرمى بدوره يمرر للشحات داخل المنطقة يمينا- وغير المراقب- يسدد بكل اريحية وبتركيز في الزاوية الأرضية اليمنى لمحمود ابو السعود مسجلا هدف التقدم.

يحاول المقاولون ،ومن ضربة حرة من خارج المنطقة تسقط الكرة داخل المنطقة" موزة" يبعدها الشناوي وتتهيئ الى كريم مصطفى يسدد في السماء " أي حاجة".!

هدأ رتم اللقاء رغم السيطرة الحمراء وعاب لاعبو الأهلي البطء والإطمئنان للفوز مما سهل من مهمة دفاع المنافس خاصة من جانب احمد فتحي واقفشة

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وحسين الشحات.

في الدقيقة 43 من تمريرة لاقفشة لجونيور أجاي داخل المنطقة يسدد مباشرة يبعد الكرة بصعوبة ابو السعود الى الركنية.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بقوة هجومية من خلال تحركات واعية من لاعبي الوسط وتحرر اجاي هجوميا ويلعب الشحات عرضية وينقذ محمد سمير داخل المنطقة.

يرد محمد سالم ويهدر فرصة العمر من انفراد ويلحق به ياسر ابراهيم والحارس الشناوي يخرج في توقيت مناسب بسبب بطء سالم ويهدر هدفا لذئاب الجبل.

ارتبك محمد الشناوي حارس الأهلي ويخرج بالخطأ مكررا سيناريو الشوط الاول ومن حسن حظه مرت الكرة الى الأوت.

يضغط الاهلي معتمدا على سرعة بعض لاعبيه وينفرد اجاي وينقذ الحارس محمود ابو السعود ، تليها تسديدة قوية من متولي بجوار القائم ايضا.

يجري الاهلي تغييرين متتاليين بنزول وليد سليمان ومحمود كهربا بدلا من مجدى أقفشة وحسين الشحات.

يحاول المقاولون ويسدد سيف الجزيري قوية من ضربة حرة من خارج المنطقة بجوار القائم وببراعة يبعد الشناوي من ضربة حرة الكرة من تحت العارضة منقذا هدفا للمقاولون.

يجري المقاولون تغييريين بنزول الكولومبي لويس ادوارد ومحمد عصام بدلا من كريم مصطفى وحشن الشامي.

هدف ثان

في الدقيقة 81 ومن عرضية طولية عابرة للقارات من السولية داخل المنطقة بالقرب من نقطة الجزاء يعتلي من اعلي نقطة من وضع حركة تحت ضغط من احد المدافعين ويضع في سقف الشبكة مسجلا هدف الإطمئنان لفريقه.

يخرج احمد الشيخ ويلعب مكانه اليو ديانج وتستمر السيطرة حمرا حتى يطلق الحكم احمد الغندور صافرة النهاية.