الأهلي يكشف تطورات موقف رمضان صبحي وسعد سمير بعد الإصابة

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب لحاقه بمباراة النجم الساحلي المقبلة.
ويعاني رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية تعافى منه بشكل كبير، ويستكمل حاليا التأهيل.
وفيما يتعلق بسعد سمير، مدافع الفريق، أكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع،
ويواجه الأهلي فريق المقاولون العرب، مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.
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