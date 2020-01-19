اخبار الرياضه

الأهلي يكشف تطورات موقف رمضان صبحي وسعد سمير بعد الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب لحاقه بمباراة النجم الساحلي المقبلة.
ويعاني رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية تعافى منه بشكل كبير، ويستكمل حاليا التأهيل.
وفيما يتعلق بسعد سمير، مدافع الفريق، أكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع،

لتحديد المرحلة الأولى من التأهيل. وكان سمير قد أجرى جراحة وتر أكيلس في ألمانيا نهاية الشهر الماضي، بعد إصابته في إحدى مباريات الفريق.
ويواجه الأهلي فريق المقاولون العرب، مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف تطورات موقف رمضان صبحي وسعد سمير بعد الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا