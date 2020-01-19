كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة غرناطة

أعلن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة عن أول تشكيل مع الفريق لمواجهة غرناطة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الإحد في تمام العاشرة مساءً علي ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة العشرين من من الدوري الإسباني وجاء تشكبل برشلونة كالتالي:- في حراسة المرمي: تيرشتيجن. الدفاع: بيكيه – جوردي ألبا – أومتيتي – سيرجي روبيرتو. Advertisements الوسط: راكينينش – بوسكيتس – أرتورو فيدال. الهجوم: ميسي – فاتي – جريزمان. قائمة البدلاء: نيتو – لينجليت – سيميدو – جونيور فيربو – أرتور – ريكي بويج – كارليس بيريز. ويدخل برشلونة اللقاء محتلا المركز الثاني قي ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 40 نقطة ، وفي حالة فوزه بمباراة اليوم سيتصدر الدوري بعد تساويه مع ريال مدريد في عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف.

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