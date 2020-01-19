أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

أكد ليفربول أحقيته بتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حين هزم عدوه اللدود “مانشستر يونايتد” في قمة مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة الـ23، بهدفين دون رد حملا توقيع الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

ورفع ليفربول رصيد نقاطه لـ 64 من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام وست هام، ليبتعد عن أقرب منافسيه “ليستر سيتي” بفارق شاسع من النقاط، والفضل يرجع لفوز بيرنلي على ليستر في وقت سابق من مباريات اليوم، ليتجمد الفريق الملقب بـ “الذئاب” في المركز الثاني عند النقطة 48 نقطة.

وبدأ المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” بأفضل تشكيلة لديه، والتي تكونت من “أليسون بيكر – أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أليكسندر آرنولد – جوردان هندرسون – فينالدوم – أوكسليد تشامبرلين – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو”.

واستهدف رجال كلوب النقاط الثلاث لتعويض خيبة أمل النصف الأول من الموسم أمام الشياطين الحمر، حيث سقطوا في فخ التعادل الإيجابي 1/1 على ملعب أولد ترافورد، ما أثر على مسعاهم لانهاء الدوري دون أي تعادل أو خسارة.