أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

حقق الأهلي انتصاره الثاني عشر توالياً، في الدوري المصري الممتاز، وهذه المرة على حساب الوصيف المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وانطلقت مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

دخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية.

فيما احتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

وعرفت المباراة ندية وإثارة منذ دقائقها الأولى، إلا أن الأهلي بخبرته استطاع الوصول إلى الشباك، على عكس فريق المدرب “عماد النحاس”، وسجل هدفًا في الشوط الأول وآخر في الثاني.

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وحصل الأهلي على أول أهدافه بعد مرور 20 دقيقة عبر النجم “حسين الشحات” الذي وضع تصويبة أرضية في الشباك، بعد جملة فنية رائعة، ومجموعة تمريرات بين أحمد الشيخ وقفشة انتهت بصناعة من الأخير للشحات.

ثم تكفل البديل “وليد سليمان” بتسجيل ثاني الأهداف فور نزوله كبديل في الشوط الثاني، على طريقة الهولندي “روبين فان بيرسي” بتصويبة بالرأس ساقطة من فوق الحارس.

وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع الأهلي “رامي ربيعة” في الدقيقة 75 بعد اعتراضه على الحكم “أحمد الغندور” والذي أشهر في وجهه البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة مبتعدًا في الصدارة عن المقاولون صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط كاملة.