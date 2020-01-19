بث مباشر | مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة برشلونة وغرناطة في ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد 19-1-2020.
يحتضن ملعب كامب نو هذا اللقاء المرتقب، كونه الأول بالنسبة للمدير الفني الجديد للفريق الكتالوني “كيكي سيتين” الذي سبق له تحقيق نتائج متميزة مع ريال بيتس قبل أن يرحل عنه العام الماضي.
تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق المعلق الرياضي المصري الشهير “علي محمد علي”.
وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي فاز ليلة أمس على ضيفه إشبيلية بهدفين لهدف لحساب نفس الجولة.
وإذا حقق برشلونة الفوز بأي نتيجة هذا المساء سيستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن الريال، حيث سجل هجومه 49 هدفًا قبل هذه المباراة مقابل 38 هدفًا لريال مدريد.
ويتطلع برشلونة لرد الصاع صاعين لغرناطة بعدما تجرأ عليه في مباراة النصف الأول من الموسم، والتي لعبت على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن الجولة الخامسة وانتهت بفوز غرناطة بهدفين نظيفين سجلهما رامون عزيز وآلفارو فاديو.
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برشلونة 0-0 غرناطة
???? ملعب كامب نو (برشلونة-اسبانيا)
???? الدوري الاسباني – الجولة 20
الشوط الأول
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لآخر مباريات اليوم الأحد على ملعب كامب نو.
- ???? سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
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- تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – فاتي – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.
- تشكيلة غرناطة اليوم: سيلفا – فولكوير – سانشيز – دوارتي – دياز – إتيكي – جونالوس – فالدييو – رامون عزيز – ماتشيس – كارلوس فيرنانديز
- ???? سيرجي روبرتو يشارك في هذه المباراة رغم وفاة والدته قبل ساعات!
- 1″ انطلاق الشوط الأول من المباراة بإدارة الحكم بيزارو..
- 6″ فاااااااتي…يُهدر هدف مبكر على برشلونة..
- 7″ مرور سبع دقائق على البداية ولا يزال برشلونة الطرف الأفضل والضاغط..
- 11″ فرصة جديدة لبديل لويس سواريز المصاب “فاتي” لكنه يفشل في إنهاءها في المرمى.
- 13″ أووووووووووووووو…أول فرصة حقيقية لبرشلونة من ليونيل ميسي، تصويبة إثر ركلة حرة مباشرة، وضعها مقوسة من فوق الحائط البشري، تذهب فوق المقص بياردة واحدة في حراسة الحارس سيلفا.
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