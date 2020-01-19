بث مباشر | مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لأحداث مباراة برشلونة وغرناطة في ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد 19-1-2020.

يحتضن ملعب كامب نو هذا اللقاء المرتقب، كونه الأول بالنسبة للمدير الفني الجديد للفريق الكتالوني “كيكي سيتين” الذي سبق له تحقيق نتائج متميزة مع ريال بيتس قبل أن يرحل عنه العام الماضي.

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق المعلق الرياضي المصري الشهير “علي محمد علي”.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي فاز ليلة أمس على ضيفه إشبيلية بهدفين لهدف لحساب نفس الجولة.

وإذا حقق برشلونة الفوز بأي نتيجة هذا المساء سيستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن الريال، حيث سجل هجومه 49 هدفًا قبل هذه المباراة مقابل 38 هدفًا لريال مدريد.

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ويتطلع برشلونة لرد الصاع صاعين لغرناطة بعدما تجرأ عليه في مباراة النصف الأول من الموسم، والتي لعبت على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن الجولة الخامسة وانتهت بفوز غرناطة بهدفين نظيفين سجلهما رامون عزيز وآلفارو فاديو.

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برشلونة 0-0 غرناطة

???? ملعب كامب نو (برشلونة-اسبانيا)

???? الدوري الاسباني – الجولة 20

الشوط الأول