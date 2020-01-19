بث مباشر | الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

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لا تفوتك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري .. تابع لحظة بلحظة عبر الخليج 365.
يدخل النادي الأهلي اختباراً صعباً في رحلة الحفاظ على بطولة الدوري المصري، حينما يلتقي المقاولون العرب مساء اليوم الأحد 19-1-2020، ضمن منافسات الجولة الـ 14 فى الدوري المصري والمؤجلة من يوم 10-1-2020 على ستاد السلام.
تنطلق مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة.
فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من أجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة طامحاً في الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً وكذلك الاستعداد القوي للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا.
في المقابل يدخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً في مباراة الجولة الماضية على حساب نادي مصر بنتيجة 3/1.
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الأهلي 2-0 المقاولون
???? ملعب السلام (القاهرة)
???? الدوري المصري – الجولة 14
⏳ انتهت
البث المباشر لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
- تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 .. تابعونا من أجل البث المباشر
- تشكيلة الأهلي اليوم: الشناوي – أيمن أشرف – ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – عمرو السولية – محمود متولي- قفشة – أجايي – الشيخ – الشحات
- مقاعد بدلاء الأهلي: علي لطفي – وليد سليمان – محمد هاني – مروان محسن -محمود عبدالمنعم «كهربا» – أليو ديانج – علي معلول.
- تشكيلة المقاولون العرب اليوم: ” محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد محمود، فاروقا، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري”.
- 1″ صافرة البداية .. الأهلي بالأحمر والمقاولون بالأسود والأصفر
- 5″ بداية هادئة للغاية للمباراة بدون محاولات على كلا المرميين وسط حذر من الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم
- 6″ قايلر طالب لاعبيه بتقارب الخطوط وعدم الاندفاع أمام فريق يعرف جيدًا كيف يعاقب المتصدر
- 13″ هجمة أولى للمقاولون بارتقاء من محمد سالم ورأسية ذهبت بعيدة عن مرمى الأهلي
- 17″ الأهلي حتى الآن بدون هجمات خطيرة على مرمى محمود أو السعود
- 20″ جوووووووووول ⚽️ حسين الشحات يكسر الصمت ويسجل هدف الأهلي الأول
- قصة الهدف تعود لمجهود رائع من “أحمد الشيخ” الذي قطع كرة من الجهة اليسرى وأرسل عرضية للمتقدم قفشة وبدوره حوّلها إلى داخل المنطقة لحسين الشحات الذي وضعها في الشباك
- 26″ أووووووووه الشناوي يتألق .. مخالفة على مشارف منطقة الجزاء للمقاولين نفذها معروف يوسف في الزاوية مركونة تصدى لها الشناوي
- 29″ تصوووووووووووويبة .. أحمد فتحي يحاول ويجرب حظه ولكن كرته تذهب صاروخ فوق العارضة
- 30″ مرت النصف ساعة الأولى والأهلي استحوذ على الكرة وبدأ لاعبوه يفرضون سيطرتهم وأسلوب لعبهم على فريق “عماد النحاس”
- 33″ هجمة للمقاولون تحمل بعض الخطورة تصويبة انتهت بتصويبة من شكري نجيب ذهبت في أحضان الشناوي
- 36″ حتى الآن “محمود متولي” يقدم مباراة جيدة للغاية في وسط الميدان، على الرغم من وجود ديانج على مقاعد البدلاء، إلا أن قلب الدفاع جيد في القيام بأدواره
- 41″ أووووووووووووه النيجيري أجايي يتقمص شخصية وليد أزارو ويضيع انفراد صريح أمام الحارس محمود أبو السعود
- 45″ الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع
- صااافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
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بداية الشوط الثاني
- 47 بداية قوية من المقاولون واندفاع هجومي من عماد النحاس
- 50″ بوووووووووووم تصويبة من قفشة يلمسها أبو السعود إلى ركلة ركنية
- 55″ يا أجاااااااااااي ماذا تفعل من جديد النيجيري يضيع انفراد أمام مرمى أبو السعود بعد تألق الأخير
- 57″ ???? التبديل الأول للأهلي بنزول وليد سليمان وخروج قفشة
- تبديل معتاد من فايلر صانع الألعاب القادم من بيراميدز دائمًا يكون أول الأوراق نظرًا لتجنب الإرهاق، بعدما كان قفشة هو أكثر لاعب بدأ مباريات تحت قيادة السويسري منذ قدومه
- 60″ ???? بطاقة صفراء لرامي ربيعة بعد مسك من القميص ضد محمد سالم
- 63″ ياه ياه ياه .. محمود متولي يصوب صاااااروخ ولكن يمر على بعد ياردة واحدة فقط خارج مرمى المقاولون
- 65″ احتساب مخالفة من منطقة رائعة للمقاولون على قوس منطقة جزاء الأهلي
- بعييييدة تمامًا تصويبة طائشة للمخالفة خارج الثلاث خشبات
- 68″ ???? العدد القليل في المدرجات يهتف ترحيباً بنزول محمود عبد المنعم “كهربا” إلى الملعب .. وخروج حسين الشحات
- 69″ ???? تبديل للمقاولون بنزول كارلوس إدواردو المهاجم الكولومبي
- 73″ ???? أوووووووه الأهلي في مأزق الحكم “أحمد الغندور” يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه ربيعة للاعتراض ويطرده من الملعب ليكمل الأهلي آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين في اختبار صعب
- 74″ كرة مقوسة تلعب باتجاه المرمى يخرجها الشناوي بصعوبة
- 79″ ???? التبديل الأخير للأهلي بنزول أليو ديانج وخروج أحمد الشيخ
- فايلر فكر في إعادة متولي لعمق الدفاع والدفع بمحور ارتكاز
- 80″ الأهلي يظهر متماسك وغير متأثر بالنقص العددي
- 81″ جوووووووووووووووول ⚽️ هو الحاوي هو الثاني أهلاوي وليد سليمان قتل المباراة تمامًا
- عرضية رائعة من عمرو السولية على رأس وليد الذي لمح تقدم حارس المقاولون وأرسل كرة ساقطة برأسه في المرمى
- 84″ ???? تبديل للمقاولون نزول محمد عصام وخروج حسن الشامي
- 85″ الشناوووووووي يواصل التعملق ويتصدى لرأسية قوية من محمد سمير كادت تخدعه وتسكن الشباك
- 90″ خمس دقائق وقت بدل من الضائع
- 90+5″ صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي للمباراة 12 على التوالي -نمسك الخشب-
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