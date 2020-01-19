شاهد أول هدف في تاريخ محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

سجل النجم المصري “محمد صلاح” في قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد روود، في إطار مباريات الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح هدفًا محققًا خلال الشوط الثاني عندما تلقى كرة عرضية من النجم الاسكتلندي آندي روبرتسون، بوضع الكرة العرضية جوار القائم الأيسر.

وانتظر محمد صلاح حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع ليسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة نموذجية بعد ضياع هدف من مانشستر يونايتد.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه مع ليفربول في البريميرليج هذا الموسم لـ 11 في صدارة هدافي ليفربول بالمسابقة مع زميله ساديو ماني الذي سجل نفس العدد.

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ولم يستطع محمد صلاح تسجيل أي هدف في مسيرته أمام مانشستر يونايتد سواء مع تشيلسي أو ثم بعد انضمامه لصفوفه ليفربول.

وجاء هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد اليوم بعد أسبوع من أول هدف للنجم الجزائري “رياض محرز” أمام مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث فشل محرز كذلك في هز شباك الشياطين الحمر طوال فترة تواجده مع ليستر سيتي ثم في أول مواسمه مع السيتي.

هدف صلاح أمام مانشستر يونايتد

بتعليق رؤوف خليف

من زاوية علوية

الهدف في 20 ثانية