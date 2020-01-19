أهداف مباراة الإمارات وأوزبكستان في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

تعامل منتخب أوزبكستان بعنف امام نظيره الإماراتي بعدما اقصاه من دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف مقابل هدف مساء اليوم الاحد 19-1-2020 على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية “بانكوك”، ليكمل عقد المربع الذهبي.
ليضرب المنتخب الاوزبكستاني موعداً فى دور نصف النهائي امام منتخب السعودية الاربعاء المقبل، وفى المباراة الاخري يواجه منتخب استراليا نظيره الكوري الجنوبي.
منتخب الإمارات أفتتح التسجيل فى الدقيقة 13 عن طريق اللاعب زايد عبدالله العامري بتصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.
وبعد دقائق قليلة تدارك منتخب أوزبكستان هدف التعادل فى الدقيقة 16 عن طريق اللاعب اليجانوف الخومجون من تصويبة قوية من خارج المنطقة.
ومن ركلة جزاء نفذها اسلموجون كوبيلوف تقدم أوبكستان فى الدقيقة 26، وقبل انتهاء الشوط الاول عزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اللاعب اوبيك بوزوروف من تسديدة صاروخية بعيدة المدي وانتهي الشوط الاول 3-1.
وفى الشوط الثاني انهار الابيض الاماراتي ولم يستطع تقليص الفارق، حتي جاءت الدقيقة 84 وسجل اوزبكستان الهدف الرابع من خلال اللاعب جاسوريبك ياخشيبويف، وفى الوقت البدل من الضائع اختتم خماسية اوزبكستان اللاعب نوريلو توختاسينوف وسط استسلام تام من لاعبو منتخب الامارات.
إليكم أهداف مباراة الإمارات وأوزبكستان اليوم فى ربع نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً
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