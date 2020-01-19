رياضة | رقم قياسي جديد لـ إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم قياسي جديد لـ إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، من تحقيق رقما قياسيا خلال بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان يعبر أودينيزي في مباراة درامية

حيث قاد إبراهيموفيتش فريق ميلان في الفوز على نادي أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن النجم السويدي أصبح أسرع لاعب يصل إلى 150 فوزًا في الدوري الإيطالي.

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ووصل إبراهيموفيتش إلى الفوز رقم 150 في الدوري الإيطالي في 222 مباراة.

وتخطي إبراهيموفيتش، إستيبان كامبياسو لاعب إنتر ميلان، والذي حقق فوزه الـ 150 في 230 مباراة.

ميلان يعلن عودة إبراهيموفيتش

وكان فريق إي سي ميلان قد أعلن عن التعاقد مع زلاتان إبراهميوفيتش، قادماً من نادي لوس أنجلوس جالاكسي.