رياضة | عاجل.. فايلر يعلن رحيل صالح جمعة عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يعلن رحيل صالح جمعة عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأكد فايلر خلال المؤتمر الصحفي، أن الفريق لعب بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى وأحرز هدف التقدم، وسط التحامات كبيرة من جانب المنافس.

Advertisements

وأضاف: "الهدف التاني جاء بطريقة جيدة رغم حصولنا على كارت أحمر للاعب رامي ربيعة، والذي خانه التركيز بشدة في تلك اللقطة".

واختتم عن تصريحات صالح جمعة: "لا أتابع الجرائد أو وسائل الإعلام، لاعيب كرة القدم عنده شقين فني وعقلي صالح عنده شق فني فقط، أعتقد أن صالح دوره في فريق لآخر وليس معنا، وأتمنى له النجاح الفترة المقبله في أى نادي أخر".