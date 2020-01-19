رياضة | محمد صلاح يفك عقدته أمام مانسشتر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفك عقدته أمام مانسشتر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في فك عقدته أمام نادي مانسشتر يونايتد بعد التسجيل في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت بين ليفربول و مان يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

واستطاع نادي ليفربول في تحقيق فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

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ويعد نادي مانسشتر يونايتد بجانب نادي سوانزي سيتي هما الفريقين اللذين لم يسجل أمامهم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول منذ انضمامه للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أمام نادي مانسشتر يونايتد في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث فشل في تسجيل هدف أو صناعة هدف أمام نادي مانسشتر بينما غاب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

لتصبح مباراة اليوم للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هي الخامسة له أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ليسجل الهدف الأول له.