رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإستكمال مشواره الأفريقي، عندما يواجه فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة المصري البورسعيدي غداً الإثنين في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل أن تقرر لجنة المسابقات تأجيل المباراة لموعد آخر، لمنح الراحة الكافية للزمالك قبل المواجهة المرتقبة ضد مازيمبي.

ويحتاج الزمالك لنقطة وحيدة من مواجهتيه المقبلتين في المجموعة أمام مازيمبي بالقاهرة، وأمام أول أغسطس الأنجولي في لواندا، لضمان بلوغه الدور ربع النهائي بشكل رسمي، لمرافقة مازيمبي لكونغولي المتأهل سلفاً.

وفاز الزمالك في الجولة الماضية على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين، قبل آن يتجاوز الجونة في الدوري المصري بنفس النتيجة.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة مازيمبي

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1- مازيمبي الكونغولي 10 نقاط

2- الزمالك 7 نقاط

3- أول أغسطس الأنجولي نقطتان

4- زيسكو يونايتد الزامبي نقطتان

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل 24 مارس بملعب السلام بمدينة القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.