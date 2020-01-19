رياضة | رابط Bein Sport مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم بث مباشر .. Barcelona Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Bein Sport مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة اليوم بث مباشر .. Barcelona Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة أونلاين شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين مع فريق غرناطة اليوم الأحد 19 يناير KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني COOL KOORA

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة KOORA LIVE :-

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يلا شوت حصري سوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق غرناطة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة وتعد هذة المباراة هي الأولى لفريق برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين مدرب البارسا الحديد خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي KOORA STAR الذي رحل عن النادي الكتالوني بعد الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد في الدور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية BEIN MATSH.

كورة ستار ويحل فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة KOORA LIVE بينما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وسوف يتصدر جدول الليجا في حال فوزه على فريق غرناطة YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط.