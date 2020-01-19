رياضة | الأهلي يضم المقاولون العرب لقائمة ضحاياه ويواصل الانفراد بعيدًا في صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضم المقاولون العرب لقائمة ضحاياه ويواصل الانفراد بعيدًا في صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزه الثاني عشر على التوالي في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي، بعدما تخطى عقبة مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، وذلك في قمة مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وسجل ثنائية الأهلي كلًا من حسين الشحات، ووليد سليمان في الدقيقتين 20، 81.

الشوط الأول

السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجرى تغييرات في تشكيل المارد الأحمر بالدفع بأيمن أشرف مركز الظهير الأيسر، مع وضع علي معلول على دكة البدلاء، وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلًا لمحمد هاني واستمرار إشراك محمود متولي في خط الوسط بجوار عمرو السولية ومحمد أفشة، كما تولى جونيور أجاي مهمة رأس الحربة.

أما عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فرمى بأوراقه الهجومية بإشراك الثلاثي محمد سالم وسيف الدين الجزيري وشكري نجيب في خط الهجوم.

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن هدف مبكر حسث مرر حسين الشحات الكرة إلى أحمد الشيخ في الدقيقة ٥ لكنه لم يسيطر عليها وتذهب لمحمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب حيث سقط على الأوض بعد تدخل الشيخ بقدمه في الحارس.

ومرر محمود متولي الكرة لعمرو السولية على محدود منطقة جزاء المقاولون العرب، ليسددها بين أحضان محمود أبو السعود في الدقيقة ٢٠.

وفي الدقيقة ٢٠ افتك جونيور أجاي الكرة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون العرب ليسقط على الأرض ويرفض أحمد الغندور احتساب ركلة حرة مباشرة وتصل الكرة لأحمد الشيخ ويمرر لعمرو السولية الذي مرر الكرة لحسين الشحات ويطلق تصويبة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء مسجلًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء، بعدما تخطا الكرة يد الحارس محمود أبو السعود.

بعد الهدف سقط الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وشكري نجيب مهاجم المقاولون العرب ليتدخل الجهاز الطبي لكلا الفريقين ويعودان للمشاركة بشكل طبيعي.

ونفذ محمد أفشة ركلة ركنية من الناحية اليسرى لتصل الكرة لأيمن أشرف في الدقيقة ٢٥ الذي سدد الكرة أعلى عارضة محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وفي الدقيقة ٢٨ حصل محمد سالم على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها معروف يوسف لكن محمد الشناوي أبعد الكرة قبل وصولها على رأس فاروقا مدافع ذئاب الجبل.

وانطلق شكري نجيب في الدقيقة ٣٦ من وسط الملعب باتجاه منطقة جزاء الأهلي ليسدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي سقط على الأرض لكنه عاد واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة ٤٣ مرر محمد أفشة الكرة لجونيور أجاي الذي سدد كرة متقنة لكن محمود أبو السعود ارتدى قفاز الإجادة والتالق وحول الكرة لركلة ركنية حارمًا اللاعب النيجيري من إحراز الهدف الثاني للأهلي.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة مرر محمد مجلي الكرة طويلة لمحمد سالم ليخرج محمد الشناوي ويمسك بالكرة، ويطلق أحمد الغندور حمم اللقاء صافرة النهاية للشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني