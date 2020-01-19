رياضة | بعد تخطي مانشستر يونايتد.. موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي مانشستر يونايتد.. موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ليفربول انتصاراته في بطولة الدوري الانجليزي وتغلب على فريق مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريميرليج بالموسم الحالي 2019 - 2020.

افتتح الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك أهداف ليفربول بالدقيقة 14 من رأسية قوية بعد كرة عرضية مقوسة من اللاعب أرنولد داخل منطقة جزاء اليونايتد، وأضاف محمد صلاح نجم منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقي تمريرة طولية من الحارس اليسون وانطلق بالكرة بسرعته ووضعها في الشباك بهدوء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 64 نقطة ويواصل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي دون تلقي أي هزيمة حتي الآن، متفوقا على منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما بقي مانشستر يونايتد بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي:

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق وولفرهامبتون يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري على ملعب "مولينيو" معقل فريق "الثعالب" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

وتقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي.