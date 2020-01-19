رياضة | ياسر ربيع يتقدم بإستقالته من تدريب ناصر بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ربيع يتقدم بإستقالته من تدريب ناصر بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ياسر ربيع المدير الفنى للفريق الكروى بناصر بنى سويف أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث باستقالته من تدريب الفريق بالفترة القادمة .

وقال ياسر ربيع ل " الخليج 365 الرياضى " : تقدمت باستقالتى اعتراضا على ما قام به لاعبي الفريق الأول من الامتناع عن أداء التدريب الا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية .

واضاف قائلا : المستحقات المالية يتم صرفها يوم 15 بكل شهر وتاخرت يومين أو ثلاثة وهو أمر طبيعى فى ظل الظروف المالية التى تعانى منها الأندية ، ولم ارى بمسيرتى كلاعب او مدرب مثل تلك التصرفات .

واختتم بقوله : مصر على تقديم الاستقالة ولا عودة فى قرارة واتمنى التوفيق للفريق سواء استكمل باقى المباريات بالفريق الأول أو بلاعبي مواليد 1999.

وكان ياسر ربيع قد تولى مسؤولية تدريب الفريق المشارك بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث عقب رحيل ياسر رجب المدير الفنى السابق وذلك منذ الأسبوع التاسع .

ويحتل ناصر بنى بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر .