رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

وسجل هدف نادي ليفربول الوحيد فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14 وظل الريدز بعد هذا الهدف يحاول كثيرا لتسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى حيث أضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص أمام أداء ضعيف جدا من مانشستر يونايتد ليسجل ليفربول هدفه الثاني عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 64 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كالآتي:

1- ليفربول 64 نقطة

2- مانشستر سيتي 48 نقطة

3- ليستر سيتي 45 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- ولفرهامبتون 34 نقطة

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7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

8- توتنهام 31 نقطة

9- كريستال بالاس 30

10- أرسنال 29 نقطة

11- إيفرتون 29 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

13- ساوثامبتون 28

14- برايتون 25 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 23 نقطة

17- واتفورد 23 نقطة

18- أستون فيلا 22 نقطة

19- بورنموث 20 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة