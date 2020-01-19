رياضة | دمنهور يتعاقد مع مهاجم منتخب غانا بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع مهاجم منتخب غانا بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله وبالتنسيق مع الجهازالفنى للفريق بقيادة كمال فريد فى التعاقد مع اللاعب الغاني أبوبكر مهدي مهاجم منتخب غانا لشباب والأنتاج الحربي السابق ، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع أبوبكر مهدي مواليد 1993علي عقود انضمامة لمدة موسم ونصف بحضور حكيم شحاتة نائب رئيس نادى دمنهور وعصام عمار عضو مجلس أدارة دمنهورورؤوف الحوشي المشرف العام.

بذكر أن المهاجم الغاني خاض تجربة أحتراف ناجحة بنادي فينورد الهولندي، وخاض أيضا تجربة احتراف في الدوي البلجيكي ، وأخيرا تجربة أحتراف قصيرة بالدوري الممتاز السعودي .

وكان كمال فريد المدير الفنى لفريق دمنهور قد طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبدالله ضرورة التعاقد مع لاعبين جدد في مراكز الدفاع، ووصانع إلعاب ومهاجم قوى لتدعيم الفريق البحراوي، ليكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، في الدور الثاني، والسعي نحو تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 18نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.