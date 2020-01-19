رياضة | النحاس يعترض على أحمد الغندور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس يعترض على أحمد الغندور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه عماد النحاس المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى أحمد الغندور حكم مباراة فريقه أمام الأهلي وقام بالاعتراض عليه.

وعقب إطلاق الغندور صافرة نهاية الشوط الأول توجه النحاس وعلاء عبدالغني المدرب العام لحكم اللقاء، مبديًا اعتراضه على عدد من قراراته في الشوط الأول.

ويتقدم الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف في الشوط الأول سجله حسين الشحات.

ويحتل الأهلي صدارك ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٣ نقطة حققهم من ١١ فوز متتالي.