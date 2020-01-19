رياضة | صلاح يكسر العقدة ويقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في البريمير ليج

انتزع فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول وخاض المباراة كاملة، وسجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

نجح فريق ليفربول في الاستحواذ على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولي من المباراة، وبدأ لاعبوه تهديد مرمي مانشستر يونايتد مبكرًا بحثا عن خطف هدف التقدم.

واستطاع اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك في احراز أول أهداف ليفربول من رأسية قوية بعد كرة عرضية أرسلها له زميله أرنولد داخل منطقة جزاء اليونايتد بالدقيقة 14 من زمن اللقاء. Advertisements

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف ثان لفريق ليفربول بالدقيقة 24 لكن ألغاه حكم اللقاء بعد العودة إلي الـ" " بداعي وجود خطأ من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ضد حارس مرمي الونايتد دي خيا.

كما حرم الـ ليفربول من هدف آخر سجله اللاعب فينالدوم بالدقيقة 36 من زمن اللقاء، وذلك بسبب وجود تسلل على اللاعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون مقابل.

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب فريق ليفربول والذي ضغط بقوة على دفاعات فريق مانشستر يونايتد من أجل تسجيل هدف ثان لتأمين فوزه بالمباراة، وسنحت فرصة خطيرة للدولي المصري محمد صلاح أمام مرمي اليونايتد مع بداية الشوط ولكن أضاعها بغرابة شديدة.

استمر الضغط الهجومي من جانب لاعبي ليفربول بحثا عن هدف ثان، وحاول الريدز تهديد مرمي مانشستر يونايتد من خلال التسديدات القوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها لم تصيب مرمي الحارس دي خيا.

أداء مانشستر يونايتد شهد تحسن نسبي على المستوي الهجومي وبدأ في مبادلة ليفربول الهجمات في محاولة لخطف هدف التعادل واستطاع الشياطين الحمراء الوصول لمرمي أليسون حارس الريدز لكن لم تسفر الهجمات عن أي أهداف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية من فريق ليفربول، أسفرت عن هدف ثان للفريق سجله الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة 93، ليفوز الريدز بنتيجة 2-0 ويحصد 3 نقاط جديدة في سباق البريميرليج.