رياضة | الأولمبياد الخاص يكشف عن برومو انطلاق الألعاب الأفريقية الأولى 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبياد الخاص يكشف عن برومو انطلاق الألعاب الأفريقية الأولى 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 عن شعار الدورة المقبلة والتي تقام في الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020 الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتضافر فيها منطقتان للأولمبياد الخاص لإنشاء ألعاب مشتركة حيث تشارك 42 دولة أفريقية، بمشاركة 768 لاعباً ولاعبة.

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وتستضيف مصر أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص في 4 رياضات وهي: كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوى.