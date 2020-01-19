رياضة | التعادل يحسم موقعة الهلال ووادي النيل بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة الهلال ووادي النيل بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فصل التعادل السلبي، مباراة نادي الهلال باسوان أمام نظيره فريق نادي وادي النيل، التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، في ختام الجولة 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث.

جاءت المباراة حماسية، واهدر كلا الفريقين العديد من الفرص، لينهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف،

بهذا التعادل يرتفع رصيد فريق الهلال عند النقطة 8 يحتل بها العاشر بجدول المجموعة، وارتفع رصيد وادي النيل للنقطة 14 بالمركز الثامن.

وكانت نتائج مباريات الجولة 13 للمجموعة الأولى التي أقيمت امس، أسفرت عن فوز فريق نادي كيما اسوان، على نظيره فريق مركز شباب الزهراء، بهدف دون رد، ليرفع كيما رصيده للنقطة 28، ويزاحم شباب ادفو على صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزهراء، عند النقطة 24بالمركز الرابع.

وعلى ملعب التعدين، نجح فريق النصر للتعدين في تحقيق الفوز على فريق الدينة المنورة، بثلاثية مقابل هدف، ليرفع التعدين رصيده للنقطة 27، وينفرد بوصافة المجموعة، فيما تجمد رصيد المدينة عند النقطة 19 بالمركز السابع

وعلى ملعب الاقصر نجح صاحب الأرض، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ابو الريش بهدفين مقابل هدف، ليرفع نادي الاقصر رصيده للنقطة. 22، يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ابو الريش عند النقطة13 بالمركز التاسع.

Advertisements

ونجح فريق نادي التحرير، في الفوز على نظيره فريق شبان مسلمين اسنا، بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة21 ، فيما ظل فريق شبان اسنا قابعا بمؤخرة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

واختتمت مباريات اليوم بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، أمام نظيره فريق جمهورية دراو، والتي فصل التعادل السلبي بدون أهداف نتيجتها، ليفقد مركز شباب ادفو نقطتين غالتين، ويصل للنقطة28، بمقدمة جدول المسابقة، فيما وصل فريق للنقطة 4 بالمركز قبل الأخير.

جدير بالذكر انه سوف تختتم غدا الأحد، مباريات الجولة 13 للمجموعة الأولى، بمواجهة فريق نادي الهلال أمام نظيره فريق وادي النيل

وجاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مباراة اليوم كالاتي

1_ شباب ادفو 28 نقطة

2_كيما اسوان28

3_التعدين27 نقطة

4_ الزهراء 24 نقطة

5_ الاقصر 22 نقطة

6_ التحرير 21 نقطة

7_ المدينة المنوره 17 نقطة

8_ وادي النيل 14نقطة

9_ابو الريش 13 نقطة

10_هلال اسوان 8 نقاط

11_جمهورية دراو5 نقاط

1 2_شبان اسنا4 نقاط

