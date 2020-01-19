رياضة | خاص| طبيب الأهلي يوضح موقف رمضان صبحي من مواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| طبيب الأهلي يوضح موقف رمضان صبحي من مواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدى جاهزية إصابات الفريق وموعد عودتهم للتدريبات والملاعب.

وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن هناك محاولات لإتمام جاهزية رمضان صبحي نجم الفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الفريق: "المزق الذي تعرض له اللاعب، التئم بنسبة 80%، ومن الوارد عدم لحاقة بمواجهة النجم الساحلي، ولكنه سيكون جاهز للمواجهة الأخيرة بدور المجموعات".

واختتم عن سعد سمير: "سمير خضع لجراحة ناجحة، ولكنه سيعود إلى العاصمة الألمانية برلين، بعد أربع أسابيع للإطمئنان على جراحته وبرنامجه التأهيلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، بعد قليل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.