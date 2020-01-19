اونلاين | كورة لايف - BARCA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة البارسا اليوم

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يستضيف فريق برشلونة نظيره غرناطة، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" بالموسم الجارى 2019-2020، في أول ظهور للمدرب الجديد كيكي سيتين الذى تول المسئولية قبل أيام خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى أقيل من منصبه عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني مطلع يناير الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة فى الدورى الإسبانى

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يتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة، ويأتى أتليتكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة ثم إشبيلية الذى يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق أهداف عن أتليتكو.

وتنتظر جماهير برشلونة ظهور الفريق لأول مرة مع سيتين مدرب ريال بيتيس السابق الذى جاء تعيينه بمثابة مفاجأة مدوية حيث جاء في ظل ترقب الجميع لقدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أو رونالد كومان مدرب منتخب هولندا.

وتحدث سيتين، فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء أمس قائلا، "دائماً أقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مباراة سهلة، الأسبوع الأول لى مر بشكل رائع وأفضل مما توقعت، عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك، لكننى كنت متفاجئا جداً باللاعبين وقبولهم بـ أفكارى".