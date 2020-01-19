اونلاين | مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب مصر لكرة اليد ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في ثالث جولات الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا 2020.

وتحتضن تونس منافسات البطولة القارية في نسختها الرابعة والعشرين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2021 في مصر.

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وكان منتخب مصر قد فاز على غينيا وكينيا في الجولتين السابقتين لتضمن التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

تقام مباراة مصر والكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.