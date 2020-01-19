اونلاين | Live| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 19 / 1 / 2020 في الدوري الانجليزي بدون تقطيع.. Watch liverpool

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يلاقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد bein sports، اليوم الأحد على ستاد أنفيلد kora star، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز kora live، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع بي إن سبورتس، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بجودة عالية يلا شوت.

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ومن المحتمل أن يدخل ليفربول مباراة مان يونايتد بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندي روبرتسون - فان دايك - جو جوميز - ألكساندر أرنولد

خط الوسط: جوردن هندرسون - فينالدوم - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو.

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